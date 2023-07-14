Az Bulutlu 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.07.2023 15:55

Güney Kore'de şiddetli yağışlar nedeniyle en üst seviyede uyarı verildi

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle ülke genelinde alarm seviyesi en yükseğe çıkarıldı.

Güney Kore'de şiddetli yağışlar nedeniyle en üst seviyede uyarı verildi
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, meteoroloji uzmanlarının, yağışların artacağı yönündeki uyarısı üzerine alarm seviyesinin en üst seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.

Şiddetli yağışlar nedeniyle başkentte yaklaşık 4 bin hane elektriksiz kalırken ülke genelinde 77'si başkentte olmak üzere 136 kişi tehlikeli bölgelerden tahliye edildi.

Güney Kore Afet ve Güvenlik Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada da gece boyunca devam eden yağışların yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle birçok evin elektriksiz kaldığı, yetkililerin sorunun çözümü için çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Ülke genelinde yaklaşık 100 geminin karaya oturduğu, 34 uçuşun da iptal edildiği aktarılan açıklamada, yaklaşık 250 hektar tarım arazisinin de sular altında kaldığı bildirildi.

Öte yandan açıklamada, 11 Temmuz'da ülkenin güneyindeki liman kenti Busan'da akıntıya kapılarak kaybolan 68 yaşındaki kadından hala haber alınamadığı aktarıldı.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, acil müdahale toplantısında, şiddetli yağışların yol açtığı hasarın giderilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi talimatını vererek can kayıplarının önlenmesinin önemini vurguladı.

Han, "Tüm kamu görevlilerini yağışlar bitene kadar tetikte olmaya ve can kayıplarının önlenmesi için çaba sarf etmeye çağırıyorum" dedi.

ETİKETLER
Güney Kore
Sıradaki Haber
Scholz, İsveç ile Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda anlaşmasından memnun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi
17:11
Rusya 62 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti
17:10
Belarus: Wagner, Belarus askerlerini eğitmeye başladı
17:13
Balıkesir'de orman yangını
17:06
İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz mesajı
16:56
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Timur'un ilerlemesine engel olamayan tarihi taş köprü restore ediliyor
Timur'un ilerlemesine engel olamayan tarihi taş köprü restore ediliyor
FOTO FOKUS
Darbenin maliyeti milyarlarca doları buldu
Darbenin maliyeti milyarlarca doları buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ