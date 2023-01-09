Bakanlık basın servisinden yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak-1 Şubat'ta Belarus Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ortak bölgesel güç havacılık birimleri ortak uçuş taktik tatbikatı yapacak.

Belarus’ta yapılacak tatbikat için Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait uçuş araçlarının intikal ettiği kaydedilen açıklamada, “Uçuş taktik tatbikatı esnasında Belarus Hava Kuvvetleri'nin bütün üsleri ve poligonları kullanılacak, Belarus ordusu hava savunma sistemleri birliği görev yapacak.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin sınırlarında gerilimin artması gerekçesiyle ekim ayında iki ülkenin askeri birliklerinden oluşan ortak bölgesel güç oluşturmuştu.

Belarus Savunma Bakanlığı, 6 Ocak’ta Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu duyurmuş, farklı birlikler seviyesinde gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin mükemmelleştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtmişti.