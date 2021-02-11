Başkent Minsk’te toplumun tüm kesimlerinden 2 bin 400’ü delege olmak toplam 2 bin 700 kişinin katılımı ile anayasa değişiklikleri dahil ülkenin sorunlarının ele alınacağı 6'ncı Belarus Halk Meclisi toplantısı başladı.

Cumhuriyet Sarayı’nda yapılan ve yarın da sürecek toplantının açılışında konuşan Lukaşenko, Belarus’un hem devlet hem de halk olarak çok zor bir dönemden geçtiğini, dışardan şiddetli saldırıya uğradıklarını ifade etti. Lukaşenko, ülkesindeki renkli devrim girişimlerini hatırlatarak, Belarus’un "Rusya’ya yönelik saldırı için deneme tahtası" olarak kullanıldığını söyledi.

[Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko | Fotoğraf: Reuters]

Batı’nın "demokrasi" sloganını kullanarak Belarus ekonomisini yıpratmak için yaptırım kararları aldığını ve baskı uyguladığını savunan Lukaşenko, şunları kaydetti:

"ABD’de Kongre binasının basılmasından sonra, Hollanda, Belçika, Fransa, Polonya ve Almanya’da göstericilerin sert bir şekilde dağıtılmasından sonra, insanların karantinaya hapsedilmesinden sonra kimsenin bize ne siyasi ne ahlaki ne de başka şekilde nasıl yaşayacağımızı ve devleti yöneteceğimizi söylemeye hakkı var."

İki anayasa taslağı hazır

Yeni anayasa çalışmalarının başlatılması için iki yıl önce talimat verdiğini hatırlatan Lukaşenko, 2 anayasa taslağının hazır olduğunu, 3'üncüsünün çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yeni anayasa tasarısının yıl içinde hazır olacağını, bu tasarının yıl içerisinde kamuoyunda tartışılacağını vurgulayan Lukaşenko, "2022 başında yeni anayasa tasarısını referanduma götüreceğiz." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı sistemi kalsın" vurgusu

Lukaşenko, iktidarda güç dağılımının yeniden yapılacağını, bu hususta çalışmalara başlandığını aktardı, şunları söyledi:

"Anayasa reformundan yanayım. Bir yıl içinde diyalog platformlarında bunu, değişimin her adımını her yerde tartışacağız. Söyleyeceğim şeyi doğru anlayın; ülkemizde Lukaşenkosuz bile bir cumhurbaşkanlığı sistemi olmalıdır. Bugün değil ama yarın, öbür gün, gelecekte Lukaşenkosuz cumhurbaşkanlığı."