BELTA ajansındaki habere göre Lukaşenko, daha önce koronavirüse yakalandığını ancak o süreçte kendisinde herhangi bir hastalık belirtisinin olmadığını açıkladı.

Worldometer internet sitesindeki verilere göre, Belarus'ta şu ana kadar 67 bin 366 kişi koronavirüse yakalandı.

Ülkede virüsü atlatanların sayısı 60 bin 669, toplam can kaybı ise 543 olarak kaydedildi.