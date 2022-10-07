Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsü'nde barış ödülü heyecanı yaşandı. 2022 yılının barış ödülü sahiplerini buldu.

Ödül, Belaruslu insan hakları aktivisti muhalif Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi.

Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada "Belarus, Rusya ve Ukrayna'da insan hakları, demokrasi ve barış içinde bir arada yaşamak için mücadele verenlerin ödüllendirilmek istendiği" vurgulandı.

Komite, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunan Ales Bialiatski'nin serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

Tebrikler ve tepkiler art arda geldi

Barış ödülünün Bialiatski'ye verilmesinin ardından tebrik ve tepkiler art arda geldi.

Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, Belaruslu insan hakları aktivistini Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından dolayı tebrik etti.

Ödülü "Belaruslular'ın özgürlük ve demokrasi savaşının önemli bir kabulü" olarak tanımladı.

"Nobel mezarında ters döndü"

Belarus yönetimi ise karara tepki gösterdi. "Alfred Nobel mezarında ters döndü" açıklaması yaptı.

Ukrayna, barış ödülünün Rusya ve Belarusla paylaşılmasını tepkiyle karşıladı.

Açıklamada "komitenin barış kelimesini ilginç bir şekilde algıladığı" belirtildi.