Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 17:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Belarus, Barış ödülüne tepki gösterdi: Nobel mezarında ters döndü
[Fotograf: AP]
2022 Nobel Barış Ödülü'nü kazananlar belli oldu. Ödül, vergi kaçakçılığı suçlaması ile tutuklu bulunan Belaruslu insan hakları aktivisti Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan iki sivil toplum kuruluşunun oldu. Barış ödülünün açıklanmasının ardından tepkiler ve tebrikler üst üste geldi.
Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsü'nde barış ödülü heyecanı yaşandı. 2022 yılının barış ödülü sahiplerini buldu.
Ödül, Belaruslu insan hakları aktivisti muhalif Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi.
Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada "Belarus, Rusya ve Ukrayna'da insan hakları, demokrasi ve barış içinde bir arada yaşamak için mücadele verenlerin ödüllendirilmek istendiği" vurgulandı.
Komite, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunan Ales Bialiatski'nin serbest bırakılması çağrısı da yaptı.
Tebrikler ve tepkiler art arda geldi
Barış ödülünün Bialiatski'ye verilmesinin ardından tebrik ve tepkiler art arda geldi.
Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, Belaruslu insan hakları aktivistini Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından dolayı tebrik etti.
Ödülü "Belaruslular'ın özgürlük ve demokrasi savaşının önemli bir kabulü" olarak tanımladı.
"Nobel mezarında ters döndü"
Belarus yönetimi ise karara tepki gösterdi. "Alfred Nobel mezarında ters döndü" açıklaması yaptı.
Ukrayna, barış ödülünün Rusya ve Belarusla paylaşılmasını tepkiyle karşıladı.
Açıklamada "komitenin barış kelimesini ilginç bir şekilde algıladığı" belirtildi.
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