ABD'de cinsiyet belirleme partisi felakete sebep oldu. Bebeklerinin cinsiyetini kutlama yaparak açıklamak isteyen Refugio Manuel Jimenez Jr ve Angela Renee Jimenez çifti geçen eylül ayında bir parti verdi.

İddialara göre ABD'li çiftin bebeğin cinsiyetini açıkladıkları sırada attıkları sis bombası, Güney California’da 22 bin dönümlük araziyi ve çok sayıda evi küle çevirdi.

Konuyla ilgili olarak California Ormancılık ve Yangından Korunma Dairesi, yangının nedeninin 5 Eylül'de Yucaipa kenti yakınlarındaki cinsiyet açıklama partisi sırasında kullanılan "duman üreten piroteknik bir cihaz" olduğunu iddia etti.

İki ay süren yangında 1 itfaiyeci öldü

El Dorado yangını iki aydan fazla sürdü ve İtfaiyeci Charles Morton yangına müdahale ederken öldü.

Birkaç itfaiyeci de ciddi şekilde yaralandı.

Çift 20 yıl hapis yatabilir

San Bernardino ilçesi yetkilileri, cinsiyet ifşa partisini organize eden çiftin, kasıtsız adam öldürme ve dikkatsizce yangına yol açarak yaralanmaya ve evlere zarar vermekle suçlandığını söyledi.

Savcılar, tüm suçlamalardan suçlu bulunurlarsa felakete yol açan çift 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Çift, 15 Eylül'de mahkemeye çıkacak.

Cinsiyet açıklama faciası

Şubat ayında 28 yaşındaki Christopher Pekny, çocuğunun cinsiyetini açıklamak için yaptığı partide bir cihazın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.