İki aydan fazla süren istikrarlı düşüşün ardından, Almanya COVID-19 vakalarındaki hızlı artışla sarsıldı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn 100 bin'de 11,4 olan 7 günlük insidansın, Delta varyantının yayılması nedeniyle temmuz ayında büyük artış gösterdiğini bildirdi.

Spahn eylül ayında 7 günlük ortalamada her 100 bin kişinin 400'ünün enfekte olabileceği konusunda uyardı.

Spahn, Almanya'da nüfusun yüzde 60'ı olan 50 milyondan fazla insanın virüse karşı en az bir kez aşı olduğunu söyledi.

Nüfusun yüzde 40'ı ise iki doz aşısını tamamladı.

