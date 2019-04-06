Orta Amerika'dan ABD'ye yapılan göçmen akınını durdurmak için, bir yandan kongreye duvar bütçesi baskısı yapan, diğer yandan Meksika'ya vergi tehditlerinde bulunan Trump, California eyaletinin güneyindeki Calexico'ya gitti.

İlk kez ABD Başkanı'nın Londra ziyaretinde ortaya çıkan dev Trump bebek balonu bu kez de Calexico sınırındaki bariyerlerin üzerinde havalandı.

Yaklaşık 80 kişilik protesto ekibi, Trump karşıtı sloganlar attı.

Protestocular arasında bulunan 19 yaşındaki öğrenci Roseanne Martinez, “Sadece insanların bizi duymasını istiyorum. Biz tecavüzcü değiliz, biz korkunç insan değiliz, biz hayvan değiliz, biz insanız, tıpkı onun gibi." dedi.

Kaynak: Reuters