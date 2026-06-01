Dünya
AA 01.06.2026 09:59

BBC: İran'ın misillemesinde 20 ABD üssü hasar aldı

BBC, incelediği uydu görüntülerinin, İran'ın ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misillemelerinde ABD'ye ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

BBC, İran'ın ABD ve İsrail'e misilleme amacıyla Orta Doğu'da 8 ülkedeki hedeflere düzenlediği saldırılarda verdiği hasarı incelemek için uydu görüntülerini inceledi.

Uydu görüntülerinin uzmanlarca analizine dayandırılan habere göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşta ABD'ye ait 20 askeri tesis, İran'ın misillemelerinde hasar gördü.

ABD'nin bu tesislerde konuşlu hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına, radarlarına, yakıt depolama alanlarına, uçak hangarlarına ve askerler için konaklama yerlerine verilen hasar ise milyonlarca dolar kayba neden oldu.

Görüntüler, misillemelerin ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret ederken, bazı analistler de ABD'nin İran tarafından hedef alınan askeri üslerinin sayısının daha fazla olabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, 12 Mayıs'ta Kongre'ye verdiği ifadede, ABD/İsrail-İran savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

