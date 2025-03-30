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Dünya
AA 30.03.2025 09:27

Bazı ülkelerde Ramazan Bayramı 31 Mart'ta idrak edilecek

Ürdün, Suriye, Mısır, Irak, Umman, Tunus, Libya ve Cezayir'de hilalin görülememesi nedeniyle Ramazan Bayramı pazartesi günü kutlanacak.

Bazı ülkelerde Ramazan Bayramı 31 Mart'ta idrak edilecek
[Fotograf: AA]

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Ürdün, Suriye, Mısır, Irak, Umman, Tunus, Libya ve Cezayir'de hilalin görülememesi nedeniyle Ramazan Bayramı 31 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

ETİKETLER
Ürdün Suriye Mısır Irak Umman Tunus Libya Cezayir Ramazan Bayramı
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