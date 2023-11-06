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Dünya
AA 06.11.2023 14:10

Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a Kosova'da üstün hizmet madalyası

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Türkiye'nin milli ve özgün insansız platformlarını geliştiren Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a üstün hizmet madalyası takdim etti.

Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a Kosova'da üstün hizmet madalyası
[Fotograf: AA]

Başkent Priştine'de Bayraktar'ı kabul eden Maqedonci, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar'ın ürünleri ile "askeri teknolojinin manşeti" haline geldiğini belirtti.

Maqedonci, Baykar ile yaptıkları işbirliğiyle kısa sürede Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) muharebe kapasitesini, tüm vatandaşların güvenliği ve toprak savunmasını garanti altına alacak düzeye çıkardıklarını vurguladı.

Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a Kosova'da üstün hizmet madalyası

Paylaşımında, görüşmede bundan sonra yatırım yapılacak projeler ve bu işbirliğinin satın almaların ötesine yaygınlaşmasını ele aldıklarını aktaran Maqedonci, "Bu şirketin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kosova hükümeti ve Savunma Bakanlığı ile işbirliği konusunda gösterdiği istek ve hazırlıktan dolayı Haluk Bayraktar'ı üstün hizmet madalyası ile ödüllendirerek derin şükranlarımı sundum." ifadesini kullandı.

Maqedonci, paylaşımının sonunda, "İki ülke arasındaki güçlü bağ devam edecek." değerlendirmesine yer verdi.

Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a Kosova'da üstün hizmet madalyası

Görüşmede, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve FSK Komutanı Bashkim Jashari de hazır bulundu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, temmuzda sayı bilgisi vermeden Türkiye’den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA’ların ülkeye ulaştığını açıklamıştı.

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