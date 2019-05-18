Gümülcine'de 1500 kişi iftar etkinliğinde buluştu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, ilahiler okundu.

Gümülcine Türk Gençler Birliği tarafından verilen iftar Batı Trakyalı Türk İşadamları tarafından Bursa’da kurulan Batı Trakya Türkleri Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından finanse edildi.

İftara Yunanistan'daki Türk azınlığının sesi, Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu da katıldı.

Asafoğlu, iftarda yaptığı konuşmada, tüm Batı Trakya Türklerinin Türk geleneklerine sahip çıkmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber