Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 06:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Şeria'da İsrail ateşi sonucu bir Filistinli kadın hayatını kaybetti
[Temsili fotoğraf: AA]
İşgal altındaki Batı Şeria'da daha önce İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli kadın yaşamını yitirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail işgal kuvvetlerinin geçen hafta açtığı ateş sonucu yaralanan Filistin kadın Hanan Mahmud Hadur'un tedavi sürecinde vefat ettiğini açıkladı.
Hadur'un, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin doğu kesimindeki Fakua beldesinden olduğu duyuruldu.
Fanatik Yahudilerin ve Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığına göre, son gelen ölüm haberiyle Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ay başından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 19'a yükseldi.
Etiketler: Batı Şeria İsrail
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