İsrail Ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Ordudan yapılan açıklamada, saldırının Gazze'den ateşlenen bir rokete karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğu kaydedilirken, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki birkaç hedefe saldırı düzenledi" denildi.

"İsrail savaş uçaklarına roketle karşılık verildi"

Hamas ise İsrail'in boş araziyi bombaladığını öne sürdü. Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğini duyurdu.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları devam ediyor. 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda, Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlar artırıldı.

Baskınlar sırasında Fanatik Yahudilere İsrail polisi de eşlik ediyor.

Geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan kadın, hayatını kaybetti. Bunun üzerine El Halil kentinde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında gerginlik yaşandı.

İsrail güçlerinin müdahalesine, Filistinliler taş atarak karşılık verdi. Çıkan çatışmalarda iki Filistinli genç İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı.

Son gelen ölüm haberiyle Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ay başından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 19'a yükseldi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı. Baskınlar sırasında fanatik Yahudilere İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya geçen cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Aksa'ya bir baskın daha düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.