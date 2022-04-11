Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentindeki Bir Seba Caddesi, Bab ez-Zaviye, kuzeydeki el-Arab kampı, güneydeki Beyt Aynun bölgesinde Filistinli gençler, lastik yaktı, havai fişekler atarak Cenin kentine destek amaçlı gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri, yürüyüş güzergahındaki evlerin çatılarına çıkarak göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Bölgedeki yerel kaynaklara göre, kullanılan göz yaşartıcı gaz sonucu onlarca kişi solunum yolu rahatsızlığı yaşadı.

Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'ta da onlarca Filistinli genç, Cenin kentine destek yürüyüşü yaptı.

İsrail güçleri, Nablus kentine bağlı Beyta beldesi ve Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesinin el-Muzeyria semtine de baskın düzenledi. Beyta beldesi girişinde İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olaylar yaşandı.

Olaylardaki yaralanmalara ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine hafta sonu iki ayrı baskın düzenlemiş, cumartesi günkü baskında silahlı çatışmada bir Filistinliyi öldürmüştü. Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı. Aynı şekilde, İsrail askerleri, Tel Aviv kentindeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin kardeşlerinin bulunduğu araca pazar günü Cenin kentinde ateş açmış, bir Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail'de sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, üç hafta içinde üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İki olayda, saldırganın Cenin'den gelmesi gözleri bu kente çevirmişti.