Kerkük Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından kentin güneyindeki Reşad nahiyesine bağlı Dugışman köyünden kaçırılan öğretmenin kurtarılması için operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Köyün çevresindeki kırsal bölgede yapılan operasyon başladıktan kısa süre sonra, kaçırılan öğretmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kurtarılan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu ve yapılan sağlık tetkikleri ve resmi işlemlerin ardından evine geri döndüğü belirtildi.

Kerkük kentinin güneyinde Reşad nahiyesine bağlı Dugışman köyü yakınındaki Haşdi Şabi (Sünni) gücüne ait bir gözlem noktasına terör örgütü DEAŞ tarafından 9 Nisan'da saldırı düzenlenmişti. İki kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı saldırıda teröristler Dugışman köyünden bir öğretmeni de kaçırmıştı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.