Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Afrika'da gıda krizi
Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'da 31 milyon kişinin gıda krizi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve ağustos ayları arasındaki kurak sezonun gıda sorununu artıracağı bilgisi verildi.
Açıklamaya göre, 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç var.
Gıda sorunu, en fazla Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkelerde hissedilecek.
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika
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