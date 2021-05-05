Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve ağustos ayları arasındaki kurak sezonun gıda sorununu artıracağı bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç var.

Gıda sorunu, en fazla Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkelerde hissedilecek.