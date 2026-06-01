AA 01.06.2026 18:01

Basra Körfezi'nde Irak kara sularında Panama bayraklı bir yük gemisinde patlama

Irak basını, ülkenin güneyinde Basra Körfezi'ndeki Ummu Kasr Limanı yakınlarında Panama bayraklı bir yük gemisinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Irak televizyon kanalı Alsumaria News'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yükünü boşalttıktan sonra Ummu Kasr Limanı'ndan ayrılan Panama bayraklı "MSC SARISKY V" isimli gemide patlama meydana geldi.

Geminin durumu ve patlamanın niteliğine ilişkin detay verilmedi.

Iraklı yetkililerden olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ummu Kasr Limanı'nın yer aldığı Hor Abdullah bölgesi, Irak ile Basra Körfezi arasında önemli bir deniz ulaşım hattı olarak biliniyor. Bölgede zaman zaman deniz trafiğine ilişkin çeşitli güvenlik olayları yaşanıyor.

Basra Körfezi Irak
