Dünya
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Süryanilere insani yardım13 Ocak 2020 Pazartesi 20:20 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 20:28
Türk askeri ve Kızılay, Rasulayn Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ne insani yardım yaptı.
Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kurtarılan yerlerde yardım faaliyetleri devam ediyor.
Türkiye'nin dost eli bu kez Suriye'nin Rasulayn şehrinde yaşayan Süryanilere uzandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından şehirde bulunan Martuma Süryani Ortodoks kilisesi cemaatine insani yardım yapıldı.
Kızılay iş birliğile yardım paketleri dağıtılan Süryaniler, Türkiye'ye teşekkür etti.
Bölgede yaşayan çocuklara Mehmetçik tarafından oyuncaklar hediye edildi.
Kaynak: TRT Haber