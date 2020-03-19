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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakika barış pınarı bölgesiSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 13:21
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