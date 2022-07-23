Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Beytülmal ve EIYD derneklerinin katkılarıyla gerçekleştirilen onarımdan sonra Tel Abyad'ın Hırbet Er Riz köyündeki okulun açılış törenine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, EIYD Suriye Müdürü Yaser Şuleyt ve Beytümal Derneği temsilcisi Yusuf Abdullah katıldı.

Vali Yardımcısı Atak, okulunun bölge halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Pakistanlı ve Suriyeli hayırsever derneklere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Pakistanlı Beytümal Derneği temsilcisi Abdullah, Suriye halkına desteği devam edeceklerini dile getirerek, eğitime katkıda bulunmak için de tahrip edilen okulların onarım ve bakım çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Heyet, kurdele kesiminin ardından okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Bölgede onarımı tamamlanan okul sayısı 45'e ulaştı

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, yaptığı açıklamada, 3 binanın bulunduğu okul kompleksinin eğitime açılmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

İmam, Tel Abyad'da onarım ve bakımı tamamlanan okul sayısının 45'e yükseldiğini belirterek, okulda, 900 ilk ve orta okul öğrencisinin eğitim göreceğini söyledi.

Tel Abyad'da 303 okulda 32 bin öğrencinin eğitim aldığını belirten Hac İmam, "2022 ve 2023 yılı planı kapsamında halihazırda eğitim hizmeti veren 231 okula iyileştirme, onarım ve bakım çalışması yapılacak." diye konuştu.

Tel Abyad'da 303 okulda 32 bin, Rasulayn'da 160 okulda 15 bin 30 öğrenci eğitim alıyor.

Ekim 2019'da işgalden kurtarılmıştı

Tel Abyad ve Rasulayn, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılmıştı.