Kaliforniya Alkollü İçecek Kontrol Departmanı, 59 yaşındaki Todd Anderson'ın barında kartları yapıp sattığına dair bir ihbar aldı ve konuyla ilgili gizli bir soruşturma yürüttü.

Kaliforniya Clements'teki Old Corner Saloon'un sahibi Anderson bir operasyon sırasında sahte COVID-19 aşı kartlarını sattığı iddiasıyla tutuklandı.

Şüphelinin kartları FBI ajanlarına satmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.

Yetkililer, Anderson'ın kartları 20 dolara sattığını söyledi.

Operasyonda bir laminasyon makinesi ve 30 boş kart ele geçirildi.

San Joaquin İlçe Bölge Savcısı Tori Verber Salazar yaptığı açıklamada, "Halkımızdan bazı kişilerin bir pandeminin ortasında halk sağlığını açıkça göz ardı etmeleri cesaret kırıcı" dedi.

Yetkililer, Anderson'un tıbbi bir kaydı, bir mührü tahrif etmek, çok sayıda kimlik hırsızlığı ve ruhsatsız silah bulundurmakla suçlandığını söyledi.

Müfettişler ayrıca, iddia edilen operasyona karışmış olabilecek Anderson’ın çalışanlarından bir kişiye karşı da suç duyurusunda bulundu.

FBI uyarı yayınlamıştı

FBI, Mart ayında sahte aşı kartlarının satılmasıyla ilgili yayınladığı uyarıda "Okullara, toplu taşıma araçlarına, işyerlerine, spor salonlarına veya ibadethanelere girerken kendinizi aşılı olarak yanlış tanıtarak, kendinizi ve çevrenizdeki diğer kişileri COVID-19 kapma riskiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz" demişti.