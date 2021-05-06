ABD’nin Florida eyaletinde görülen davada, Abraham Ortega'nın PDVSA’da çalıştığı 2014-2016 yıllarında 12 milyon dolar tutarında rüşvet ve yolsuzluktan yasa dışı gelir elde ettiği açıklandı.

Ortega mahkemeye yaptığı savunmasında, 2 milyon dolar tutarındaki rüşveti Venezuela’da yaşayan iş adamı Francisco Convit’ten, PDVSA ile ortak iş yapan bir Rus bankasındaki geciken ödemelerine öncelik verilmesi karşılığında aldığını, kalan 10 milyon doları ise şirkette sahte yatırım ve borçlanma kontratları düzenleyerek zimmetine geçirdiğini söyledi.

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın finansal işlerinden sorumlu eski yöneticisi Ortega 2 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.