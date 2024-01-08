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Dünya
İHA 08.01.2024 09:13

Bangladeş’teki yangında yaklaşık 7 bin Arakanlı Müslüman evsiz kaldı

Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı 5 numaralı kampta çıkan yangında yaklaşık 7 bin Arakanlı Müslüman evsiz kaldı.

Bangladeş'te çoğu 2017'de Myanmar'da askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox's Bazar şehrindeki 5 numaralı kampta dün gece saatlerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında yaklaşık 800 ev küle dönerken, yaklaşık 7 bin Arakanlı Müslüman evsiz kaldı.

Yangın, 3 saat sonra yerel saatle 01.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Cox's Bazar Mültecilere Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Muhammed Mizanur Rahman yaptığı açıklamada, yangında evlerin yanı sıra eğitim merkezleri gibi birçok tesisin de küle döndüğünü aktararak, yangında can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) tarafından yapılan açıklamada ise, yangında aralarında cami ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu yaklaşık 120 binanın zarar gördüğü ifade edilerek, “Yangının nedeni şu anda bilinmiyor ve hükümet yetkilileri tarafından yangının nedenine ilişkin bir soruşturma yürütüleceği konusunda güvence verildi" denildi.

Cox’s Bazar’daki yangınlar

Cox's Bazar’da Mart 2021'de çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla ev yangından etkilenmişti.

Geçen yıl çıkan yangında ise yaklaşık 2 bin 800 ev küle dönmüş, 12 bin kişi evsiz kalmıştı.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, olayın `planlı bir sabotaj” olduğu ortaya çıkmıştı.

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