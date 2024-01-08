Çalışkan fare her gece kulübeyi topladı

Galler'de yaşayan emekli postacı Rodney Holbrook, hevesli bir yaban hayatı fotoğrafçısı olmasına rağmen, kendi barakasında ortaya çıkan Ratatouille tarzı bir sahneyi yakalamayı asla beklemiyordu.

Rodney Holbrook düzenli olarak önceki geceki eşyaların gizemli bir şekilde toparlandığını keşfettikten sonra çalışma masasına bir gece görüş kamerası kurdu.

Elbise mandallarını, mantarları, somunları ve cıvataları toplayan çalışkan bir fareyi yakaladı.

75 yaşındaki Buildingh Wells'li Powys, temizlik ritüelinin iki aydır devam ettiğini söyledi.

Bay Holbrook, farenin bu nesneleri fındıkları saklamak için kullandığına ve şu ana kadar düzenlemenin kendi lehine işlediğine inanıyor.

Holbrook "Hepsini kutuya geri koymaları gerçekten inanılmaz, bence bundan keyif almaları mümkün" dedi.