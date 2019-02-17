Dünya
Bangladeş'te yangın: 8 ölü, 50 yaralı
17 Şubat 2019 Pazar 14:04 - Son Güncelleme 17 Şubat 2019 Pazar 14:04
Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te, ülkenin güneyindeki Chittagong şehrinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 8 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.
Yangın Bangladeş’in Chittagong limanında çıktı. 200 gecekondunun bulunduğu bölgedeki yangın kısa sürede yayıldı.
Polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangında 8 kişinin öldüğü 50’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
Yangının elektrik arızasından çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: TRT Haber
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