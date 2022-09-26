Dhaka Tribune'ün haberine göre, Taylandlı yetkililer, kazanın aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiğini, batan teknenin 100'ün üzerinde yolcu taşıdığını söyledi.

Yetkililer, 22'si kadın, 12'si çocuk 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 40'ın üzerinde kişinin kayıp olduğunu, bunların isimlerinin ailelerinden öğrenildiğini ve kazaya ilişkin 5 kişilik soruşturma ekibi kurulduğunu açıkladı.

Yerel basındaki haberlerde, cesetlerin akıntı nedeniyle sürüklendiği, böylelikle nehrin farklı noktalarından çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Nehrin kıyısında bekleyen aileler, 50 kişinin halen kayıp olduğunu öne sürdü.

Pançagarhlı emniyet yetkilileri, dün Durga Puja Festivali kapsamındaki Mayalaya Günü etkinliği için Badheshwar Tapınağı'na gidenleri taşıyan teknenin Karatoya Nehri'nde battığını açıkladı.

Yetkililer, teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 ila 70 yolcu olduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre, 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.