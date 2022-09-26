ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ian, bugün geç saatlerde ya da yarın erken saatlerde Küba'nın batı kısmında etkili olacak.

Meteoroloji uzmanları tarafından şiddetini artırarak kasırgaya dönüştüğü belirtilen Ian'ın, ülkenin en ünlü tütün tarlalarının yakınına kadar ulaşması bekleniyor.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesinin resmi gazetesi, Pinar del Rio eyaletinde fırtınadan etkilenebilecek kişilerin tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.

Kübalı yetkililer, eyaletteki okullarda eğitime ara verildiğini aktardı.

Florida Valisi Ron DeSantis, basın toplantısında yaptığı açıklamada, eyalet genelinde olağanüstü hali ilan edildiğini ve fırtınanın bölgeye büyük ölçüde zarar verebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, tropikal fırtına nedeniyle 27 Eylül'de düzenlenmesi planlanan Florida ziyaretini ertelediği bilgisi paylaşıldı.