Başkent Dakka yakınlarındaki Buriganga Nehri'nde meydana gelen kaza sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

İtfaiye Kontrol Dairesi'nde görevli Rozina Islam, teknenin, başka bir yolcu gemisiyle çarpıştıktan sonra alabora olduğunu belirtti.

Batan teknede kaç kişi olduğu henüz net olarak bilinmezken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bazı yolcular yüzerek karaya ulaşmayı başardı

Dhaka Tribune'ün haberine göre, İtfaiye görevlisi Rojina Akhter, "Morning Bird" isimli tekneye, kendisinden daha büyük tekne "Moyour-2"nin çarptığını ve Morning Bird'ün, kısa süre içinde suya gömüldüğünü aktardı.

Sadarghat emniyet yetkilisi Rejaul Karim Vhuiyan, kazanın yaşandığı esnada batan teknenin yaklaşık 50 ila 60 yolcusu ile Munshiganj bölgesinden geldiğini belirtti.

Bölge sakinleri ve görgü tanıkları, büyük teknenin arkadan çarpmasıyla teknenin batmaya başladığını, bazı yolcuların yüzerek karaya ulaşmayı başardığını söyledi.