Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, yaptığı açıklamada, daha önce 4 Nisan'a kadar kapatılan iş yerlerinin bir hafta daha açılmayacağını söyledi.

Temel ihtiyaçların karşılanması için market ve eczane gibi yerlerin hizmet vermeye devam edeceğini belirten Hasina, bazı sanayi kuruluşlarının da üretime devam edeceğini ifade etti.

170 milyon nüfuslu ülkeye kara, hava ve deniz yoluyla girişler kapatılırken, yurt içi kara ve demir yolu ulaşımı da durdurulmuştu.

Bangladeş'te bugüne dek 51 koronavirüs vakası görüldü, virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.