Haber Giriş: Kaynak: AA
Bangladeş'te okulların açılma süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bangladeş'te yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 11 Nisan'a kadar okullarda eğitimin yapılmayacağı ve iş yerlerinin kapalı kalacağı bildirildi.
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, yaptığı açıklamada, daha önce 4 Nisan'a kadar kapatılan iş yerlerinin bir hafta daha açılmayacağını söyledi.
Temel ihtiyaçların karşılanması için market ve eczane gibi yerlerin hizmet vermeye devam edeceğini belirten Hasina, bazı sanayi kuruluşlarının da üretime devam edeceğini ifade etti.
170 milyon nüfuslu ülkeye kara, hava ve deniz yoluyla girişler kapatılırken, yurt içi kara ve demir yolu ulaşımı da durdurulmuştu.
Bangladeş'te bugüne dek 51 koronavirüs vakası görüldü, virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Okul koronavirüs İş yeri covid-19 bangladeşSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 22:41
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