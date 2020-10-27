Birçok Arap ülkesinde Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatürlere ilişkin açıklamaları nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a öfke büyüyor. Dün ve bugün birçok ülkedeki mağazalarda Fransız ürünleri boykot edildi.

Bangladeş’in başkenti Dakka'da sokaklara çıkan yaklaşık 40 bini aşkın kişi, İslam karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğraflarını yakarak protesto etti.

Kalabalık, "Fransız ürünlerini boykot edin" sloganları attı.