Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bangladeş'te 140 milyon kişi elektriksiz kaldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bangladeş'te ulusal elektrik şebekesinde arıza nedeniyle 140 milyon kişinin elektriksiz kaldı.
Bangladeş Elektrik Geliştirme Dairesi sözcüsü Shamim Ahsan, ülkenin kuzeybatısı dışında kalan bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.
Yetkililer, elektrik arızasının ülkenin doğusundaki bir bölgede meydana gelmiş olabileceğini belirtti.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artış ülkenin ekonomisine zarar verirken, ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.
Ülkede elektrik kullanımının azaltılması için okulların 2 gün kapalı tutulacağı açıklanmıştı.
Bangladeş, IMF'den 4,5 milyar dolarlık bir kredi isteyerek Sri Lanka ve Pakistan'dan sonra IMF kapısına giden üçüncü Asya ülkesi olmuştu.
Son Haberler
- 16:51
- 16:49
- 16:38
- 16:34
- 16:26
Sıradaki Haber
Nijerya'da Fulanilere saldırı: 12 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz