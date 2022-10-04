Bangladeş Elektrik Geliştirme Dairesi sözcüsü Shamim Ahsan, ülkenin kuzeybatısı dışında kalan bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Yetkililer, elektrik arızasının ülkenin doğusundaki bir bölgede meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artış ülkenin ekonomisine zarar verirken, ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ülkede elektrik kullanımının azaltılması için okulların 2 gün kapalı tutulacağı açıklanmıştı.

Bangladeş, IMF'den 4,5 milyar dolarlık bir kredi isteyerek Sri Lanka ve Pakistan'dan sonra IMF kapısına giden üçüncü Asya ülkesi olmuştu.