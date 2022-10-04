Pangri Bölgesi Fulani lideri Ardo Bello, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Taraba eyaletine bağlı Mubizen köyündeki Fulanilere saldırı düzenlendiğini belirtti.

Bello, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırının ardından en az 50 kişiden haber alınamadığını aktaran Bello, 130 büyükbaşın da telef olduğunu söyledi.

Öte yandan Taraba Polis Sözcüsü Usman Abdullahi, saldırıya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.