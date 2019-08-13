Rus TASS haber ajansı, NATO’ya ait bir savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun uçağına yaklaştığını duyurdu.
Bunun üzerine, Rus jetlerinin Şoygu'nun uçağına eşlik ederek NATO uçağını bölgeden uzaklaştırdığı kaydedildi.
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу над Балтикой.— Актуальная Россия (@RussiaActually) 13 Ağustos 2019
Летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру. pic.twitter.com/AjirhHwM0k
Şoygu'ya ait uçağın Kaliningrad’dan Moskova’ya hareket halinde olduğu belirtildi.
Kaynak: Reuters