Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki darbesi sonucu 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Yönetimi devralan Askeri Geçiş Konseyi'nin Başkanı Abdülfettah Abdurahman Burhan, 2019 bitmeden seçimlerin yapılıp sivil yönetime geçileceğini duyurmuştu.

Ancak sular durulmadı.

Özellikle Askeri Geçiş Konseyi'ndeki isimler muhalefetin tepkisini çekti.

Şimdi ise karmaşanın devam edip etmeyeceği yeni dönemde öne çıkan askeri ve siyasi aktörlere bağlı.

Es-Sadık el-Mehdi

Ömer el-Beşir'in 1989'da darbeyle koltuğundan indirdiği eski Başbakan Mehdi, çoğunlukla sürgünde yaşadı. 2014’te yaklaşık 1 ay gözaltında tutulan Mehdi’nin, Sudan’ın başkenti Hartum’a döndüğü gün Beşir karşıtı gösteriler başlamıştı.

Mehdi, isyancılarla iş birliği yapmakla suçlanıyordu.

Muhammed Hamdan Daklu

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcılığı'na getirilen Daklu, Hızlı Destek Güçleri Komutanı. Sudan’daki altın rezervlerinin kontrolünü elinde bulunduruyor ve Suudi Arabistan’a yakınlığıyla biliniyor. Daklu’nun etkisi altında hareket eden Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın desteğini alıyor.

Özgürlük ve Değişim Güçleri

Özgürlük ve Değişim Güçleri oluşumu, Sudan'da darbenin ardından muhalifleri temsil eden en önemli aktör konumunda.

Oluşum, Sudan Meslek Odaları, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri, Muhalif Toplanma Komisyonu ve bazı siyasi partilerden müteşekkil.

Geçiş dönemi 3 yıl 3 ay sürecek

17 Temmuz'da yönetimi elinde tutan Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri, ortak siyasi bildiriye imza attı. Müzakerelerde, Afrika Birliği ve Etiyopyalı arabulucular aktif rol oynadı.

Bildiri, asker ve sivillerden oluşan karma bir konseyin kurulmasını öngörüyor. Buna göre, geçiş dönemi 3 yıl 3 ay sürecek. Bu süreçte konseye 21 ay asker, 18 ay ise bir sivil başkanlık edecek. Geçiş sürecinin ardından seçimlere gidilecek. Daha sonra yönetim tamamen sivillere devredilecek.

Kaynak: TRT Haber