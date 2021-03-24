Henüz kitlesel aşılama için aşı tedarik edemeyen Bosna Hersek'te son 24 saatte 1852 yeni vaka tespit edilirken, 62 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 158 bini geçerken, can kaybı da 6 bin 67 oldu.

Başta başkent Saraybosna olmak üzere birçok şehirde hastanelerin doluluk oranlarının yükseldiği ülkede birçok salgın tedbiri de yeniden uygulanmaya başladı.

Saraybosna'da kafe ve restoranlar kapalı

Bosna Hersek Federasyonu entitesinde daha önce 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, 21.00-05.00 arasında uygulanacak ve kapalı alanlarda en çok 20 kişiye kadar toplanmalara izin verilecek.

Bosna Hersek'te salgının en etkili olduğu Saraybosna Kantonu'nda kafe ve restoranların kapatılmasının ardından en az iki hafta boyunca spor salonu ve havuzların da kapatılması kararlaştırıldı.

Daha önce Sırbistan, Slovenya ve Türkiye'nin aşı yardımında bulunma sözü verdiği Bosna Hersek'e Çin'in de 50 bin doz aşı bağışlayacağı açıklandı.

Sırbistan'da hastaneler dolmak üzere

Avrupa'da aşılama çalışmalarında en başarılı ülkelerden biri olan Sırbistan'da da son günlerde COVID-19 sayıları artıyor. Son 25 saatte 5 bin 297 yeni vaka tespit edilen ülkede, 37 kişi daha hayatını kaybetti. Sırbistan'daki toplam vaka sayısı 566 bin 669'a, can kaybı da son 5 bin 39'a yükseldi.

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, artan vaka ve ölümler nedeniyle yeniden alınan tedbirlerde gevşetilmeye gidilmeyeceğini belirterek, ülke genelindeki hastanelerde doluluk oranının yüzde 90'a yükseldiğini söyledi.

Hırvatistan'da devlet erkanı AstraZeneca aşısı yaptırdı

620 bin nüfuslu Karadağ'da son 24 saatte 434 yeni vaka daha tespit edilirken, 4 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelindeki vaka sayısı 88 bin 550'ye yükselirken, can kaybı da 1224 oldu.

Karadağ'da, ülke genelinde karantinaya gidilmesi tartışılırken, şu ana dek nüfusun sadece yüzde 1'inin aşılandığı açıklandı.

Hırvatistan'da ise son 24 saatte 1891 yeni vaka ve 20 can kaybı daha kaydedildi. Ülkedeki vaka sayısı 260 bin 636'ya yükselirken, can kaybı 5 bin 828 oldu.

Son günlerde artan vaka ve ölü sayıları nedeniyle ülkede uzaktan eğitime geçilme kararı alındı.

Bu arada Başbakan Andrej Plenkovic, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve Sağlık Bakanı Vili Beros AstraZeneca aşısı oldu.

Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosova

Kosova'daki vaka sayısı son 24 saatte 781 artarak 84 bin 498'e ulaşırken, can kaybı da 17 artarak 1803'e çıktı.

Kuzey Makedonya'daki vaka sayısı 120 bin 882'ye, can kaybı ise 3 bin 528'e yükseldi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında bekledikleri aşıların ülkeye ulaşmasıyla kitlesel aşılamanın mart sonunda ya da nisan başında başlayabileceğini açıkladı.

Bölge ülkelerinden Arnavutluk'taki vaka sayısı ise 121 bin 847'ye, can kaybı 2 bin 156'ya çıktı.