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Dünya
New York Post 23.01.2024 08:44

Balık tutarken bacağı çizildi, enfeksiyon sonucu ampute olabilir

İngiltere'de 40 yaşındaki kadın balık tutarken cebindeki olta bacağını çizdi. Enfeksiyona sebep olan çizik yüzünden ağrıları artan kadın ampute edilmek istiyor.

Balık tutarken bacağı çizildi, enfeksiyon sonucu ampute olabilir

40 yaşındaki Michelle Milton, 18 Ağustos 2019'da bir balık tutma gezisine çıktı. Ön cebindeki olta iğnesi bacağını çizdi, bunu önemsemeden hayatına devam eden Michelle 4 gün sonra, bacağının şişmesi ve ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Oltadan kaynaklanan küçük çiziğin enfeksiyon kaptığı anlaşılan kadın 55 ameliyat geçirdi.

Milton'un şu anda irin sızan bir yarası var ve doktorlara ampute etmeleri için yalvarıyor.

Doktorlar enfeksiyonu durdurmak için çabaladılar ancak enfeksiyon antibiyotiklere dirençli hale gelince bacağındaki yaralı bölgeyi kesmek zorunda kaldılar.

İki çocuk annesi kadının, deri nakli, yıkama ve doku alınması da dahil olmak üzere 55 ameliyattan sonra bacağının iç kısmında büyük bir delik oluştu.

Son beş yılda sayısız tedavi görmesine rağmen Michelle tam olarak iyileşmedi ve şimdi antibiyotiklere karşı oldukça dirençli olduğunu söylüyor.

Michelle "Oltanın bu kadar fazla hasara yol açabileceğini hiç düşünmemiştim. Sadece bacağımın kesilmesini istiyorum" dedi.

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