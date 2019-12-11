Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve "Sırp Kasabı" lakaplı Miloseviç'e hayranlığını her fırsatta dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepkiler sürüyor.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç TRT Haber'e bağlandı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu bir keskin nişancının ne kadar keskin bir şekilde hedef aldığını ödüllendirmek gibi bir şey. Handke'nin yanında durmak, ahlaki bataklıktan onu yükseltmeye çalışmak Handke'ye yardımcı olmayacaktır ve bununla birlikte tüm bu vampirler ordusu bu konumdadır. Bu ödül bu utanç verici durumu temizleyemez."

"Ya ödül iptal edilmeli ya da ödülün bir anlamı kalmayacak"

İzzetbegoviç, Handke'nin Nobel ile ödüllendirilmesinin ironik bir durum olduğunu belirtti.

"Bu Nobel Edebiyat Ödülü'nü verenler için, medeni dünya açısından utanç verici bir durum. Handke, Bosna Hersek'te olanlardan, toplama kamplarında olanlardan, Srebrenitsa'da olanlardan haberdardı. Handke bilinçli şekilde katledenlerin yanında durdu. Kendisi vampir aydınlar kategorisinde diye düşünüyorum."

Bakir İzzetbegoviç ödülün iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu ödülü verenler Handke'nin kim olduğunu biliyordu. Onlar her şeyde suç ortaklığı yaptı. Ya ödül iptal edilmeli ya da ödülün bir anlamı kalmayacak. Bundan böyle bu ödül soru işareti olarak kalacak" dedi.

İzzetbegoviç, ödülle ilgili tepkilere dikkat çekti. Bosna Hersek'i her zaman destekleyen Türk yönetimi ve halkına teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber