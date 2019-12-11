Dünya
İngiltere'de kuş gribi alarmı11 Aralık 2019 Çarşamba 10:19 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:23
İngiltere'de bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandı. Çiftlikteki 27 bin tavuğun tamamı itlaf edilecek.
İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki bir çiftlikte kuş gribi vakaları görüldü. Çiftliğin bir kilometre çevresi karantinaya alındı.
İngiltere Gıda Dairesi, tavuk çiftliğinde H5 tipi kuş gribine rastlandığını açıkladı.
Vakalar, İngiltere'de 2017 yılının Haziran ayından bu yana ilk olma özelliğini taşıyor.
Çiftlikteki 27 bin tavuk itlaf edilecek.
Gıda Standartları Ajansı, ülkedeki gıda güvenliği açısından bir risk bulunmadığını duyurdu.
Yetkililer kuş gribinin genel kamu sağlığı açısından çok düşük bir risk taşıdığını vurguladı.
Kaynak: TRT Haber