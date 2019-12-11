Dünya

İngiltere'de kuş gribi alarmı

11 Aralık 2019 Çarşamba 10:19 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:23

İngiltere'de bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandı. Çiftlikteki 27 bin tavuğun tamamı itlaf edilecek.