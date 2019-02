Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar için gittiği Romanya'da başkent Bükreş'te Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı kapsamında katıldığı toplantıyla ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"AB üyesi ve aday ülkelerin Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi üzerine görüş alışverişinde bulunduk."

At the #Gymnich meeting of the EU member and candidate countries, exchanged views on #China’s Belt and Road Initiative. pic.twitter.com/9ahIy5cltE