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Bakan Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ve yeni Dışişleri Bakanı Federico Alberto Gonzales Franco ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ile görüşmesinde iş birliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Çavuşoğlu ayrıca Paraguay'lı yeni mevkidaşı Federico Alberto Gonzales Franco'yu tebrik etti.
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