Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ile görüşmesinde iş birliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Çavuşoğlu ayrıca Paraguay'lı yeni mevkidaşı Federico Alberto Gonzales Franco'yu tebrik etti.