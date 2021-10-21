Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 21:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Hulusi Akar İngiltere NATO
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