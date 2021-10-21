Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtarılışının birinci yılında Zengilan’ı ziyaret etti ve Akıllı Köy projesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yapımına başlanan Zengilan Havalimanı'ndaki çalışmaları inceledi.

Bölgede devam eden ulaşım hatları ve projelerle ilgili de bilgi alan Aliyev, Zengezur Koridoru meselesinde hedeflerine ulaşmaya başladıklarını söyledi.

"Son gelişmeler istediğimize nail olduğumuzu gösteriyor"

İlham Aliyev, "Zengezur koridorunun açılmasıyla ilgili son hadiseler onu gösteriyor ki istediğimize nail oluyoruz. İlk aşamada Ermenistn tarafı zorluk çıkarsa da şimdi kendileri artık buna razı oluyorlar." dedi.

Erivan yönetimi, Zengezur yerine çeşitli bahanelerle farklı güzergahları öne sürüyordu. 10 Kasım mutabakatını hatırlatan Azerbaycan, talebinden geri adım atmadı, taviz vermeden görüşmeleri sürdürdü.

İlham Aliyev, açıklamaları ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği mesajını verdi.