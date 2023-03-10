Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bahreyn'den yardımların devam ettiğini duyurdu.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin deprem bölgelerine gönderilmek üzere insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü askeri uçağı Gaziantep'e ulaştı." ifadesine yer verildi.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri’nin deprem bölgelerine gönderilmek üzere insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü askeri uçağı Gaziantep’e ulaştı. pic.twitter.com/3lfXDvY1Ye — Türkiye in Bahrain (@TurkEmbManama) March 10, 2023

Bahreyn'den Türkiye'ye gönderilen ikinci yardım uçağı 8 Mart'ta Türkiye'ye gelmişti.

Türkiye ile Bahreyn arasında kurulan hava yardım koridoru aracılığıyla Bahreyn, depremzedeler için çok sayıda yardım malzemesi ve arama kurtarma ekibi göndermiş, yardım kampanyaları düzenlemişti.