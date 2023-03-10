İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Yezd kentindeki Azadşehr bölgesinde 4 cami, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Camilerdeki maddi hasarın henüz açıklanmadığının belirtildiği haberde, polisin çevredeki güvenlik kameraları ve diğer tanımlama yöntemlerini kullanarak olayın faillerini tespit etmeye çalıştığı aktarıldı.

Yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.