Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahreyn'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
[Fotoğraf: Depophotos]
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişide koronavirüsün Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.
Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke dışından gelen bir kişide Omicron varyantı tespit edildiği duyuruldu.
Varyantın görüldüğü kişiye gerekli izolasyonun uygulandığı aktarılan açıklamada, ülkede bu vakayla ilgili temaslı kimsenin bulunmadığı ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen kişinin nereden geldiğine ve uyruğuna ilişkin bilgi verilmedi.
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Kuveyt ve Tunus da Omicron varyantının ülkelerinde görüldüğünü açıklamıştı.
Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn, COVID-19 yeni varyantı Omicron'un tespit edildiği 9 Afrika ülkesine seyahat yasağının uygulamasına devam ediyor.
Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri Koronavirüs Omicron
Son Haberler
- 23:18
- 22:54
- 22:33
- 22:18
- 22:17
Sıradaki Haber
İtalya içten yanmalı motorlu araç üretimi ve satışını bitirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz