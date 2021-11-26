Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Ekibi'nin tavsiyesi üzerine Sivil Havacılık İşleri, kırmızı liste sisteminin yeniden etkinleştirilmesine karar verdi ve listeye 6 ülkeyi dahil etti.

Söz konusu 6 ülke; Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Lesoto ve Eswatini (eski adıyla Svaziland).

Açıklamada, bu ülkelerden Bahreyn'e geçici olarak girecekler de dahil olmak üzere kırmızı listedeki ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişinin askıya alındığının altı çizidli.

Bahreyn'de ikameti olanlar ise istisna sayılacak.

Yeni varyant

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan COVID-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.