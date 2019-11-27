"PKK, Suriyeli Kürtlerin 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını kaçırıp çatışma alanlarında kullanıyor. Türkiye'nin, bölgemizi terör örgütü PKK/YPG'den temizlemek için yaptığı operasyonu destekliyoruz"

Açıklama Bağımsız Suriyeli Kürtler Birliği'ne ait.

Birlik Başkanı Abdülaziz Tammo, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriyeli Kürtler'e karşı savaşmadığını, aksine Kürtlerin geri dönmesi için çaba gösterdiğini; ancak PKK'dan korkan Kürtlerin dönmeye yanaşmadığını söyledi.

Tammo, terör örgütü PKK'YPG'nin Suriyeli Kürt çocuklarını kaçırıp çatışma alanlarında kullandığını açıkladı:

"Terör örgütü PKK'nın saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan 350 bin Suriyeli Kürt var. Suriyeli Kürtler Esed'den değil PKK'nın saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığındı. PKK Suriyeli Kürtlerin 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını kaçırıp çatışma alanlarında kullanıyor, sonra da ABD'den DEAŞ ile mücadele adı altında para alıyorlar."



Türkiye'ye sığınan Kürtlerin PKK/YPG korkusuyla evlerine dönemediğini söyleyen Tammo, " PKK/YPG Suriyeli Kürtleri temsil etmiyor. PKK terör örgütüdür ve Türkiye'nin düşmanıdır. Aynı zamanda Suriyeli Kürtlerin de düşmanıdır. Bize terör saldırıları düzenliyorlar ve yaşadığımız bölgeleri zorla zaptediyorlar. Size bir örnek vereyim; biliyorsunuz Kobani'den kaçan 250 bin Kürt, Türkiye'ye sığındı. Amerikalılar neden şu soruyu kendilerine sormuyorlar; bu Kürtler Kobani DEAŞ'tan temizlendikten sonra neden evlerine dönmeyi reddediyor? Çünkü Kobani terör örgütü PKK/YPG kontrolünde. Bu yüzden Kürtler güvenli olmayacağını düşünerek geri dönmek istemiyor. Kürtler bu iki örgütün Kobani'den atılmasını bekliyor" dedi.

Batı medyasında çıkan haberlere eleştiri

Bağımsız Suriyeli Kürtler Birliği Başkanı Abdülaziz Tammo da Türkiye'nin Kürtlerle savaştığı şeklinde Batı basınında çıkan haberleri eleştiriyor ve Suriyeli Kürtlerin Türkiye'ye destek verdiğini söylüyor:

"ABD ve Avrupa'da Suriye Demokratik Güçleri'nin Arap ve Kürtlerden oluştuğu ve PKK ile bağlantılı olmadığı şeklinde yanlış bir tanımlama yapılıyor. Bu doğru değil. SDG istediği kadar ismini değiştirsin Türkiye'nin bu operasyonda PKK'yı hedef aldığını biliyoruz. PKK/YPG Türkiye'ye 40 yıl düzenlediği saldırılarda Suriye topraklarını kullandı. Bu yüzden Türkiye'nin Suriyeli Kürtleri hedef aldığı propagandası büyük bir yanlıştır."

"PKK'nın bu bölgeden atılmasını ilk biz istiyoruz"

Tammo, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın desteklediklerini ve güvenli bölgenin bir an önce oluşturulmasını arzuladıklarını açıkladı.

"Türkiye her üç operasyonu da; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarını bölgeyi teröristlerden temizlemek ve Araplar ile Kürtlerin geri dönebilecekleri güvenli bölgeler yaratmayı amaçlıyor. Suriyeli Kürtler olarak bölgemizi teröristlerden temizlemeyi amaçlayan her operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. PKK'nın bu bölgeden atılmasını ilk biz istiyoruz. Güvenli bölgeye sahip olmayı umut ediyoruz."

Abdülaziz Tammo, Suriye'de Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladıklarını, güvenli bölgenin oluşturulmasının siyasi sürece de olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: TRT Haber

