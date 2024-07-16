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Dünya
AA 16.07.2024 19:09

Bağdat'taki Şorca Çarşısı'nda yangın

Irak'ın başkenti Bağdat'ın en yoğun çarşılarından Şorca Çarşısı'nda henüz nedeni bilinmeyen yangın birçok iş yeri ve depoya zarar verdi.

Bağdat'taki Şorca Çarşısı'nda yangın
[Fotograf: AA]

Bağdat'ın merkezinde yer alan tarihi çarşıdaki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye aracı bölgeye intikal etti.

Bağdat Valisi Abdulmuttalib Alevi de olay yerinde incelemelerde bulundu ve yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alınırken Irak makamlarından yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Şorca Çarşısı, Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra birçok ilden gelen vatandaşların gündüz saatlerinde de uğrak yerleri arasında. Çarşıda, gıda başta olmak üzere tekstil ve birçok sektörden toptan satıcılar ve tüccarlar yer alıyor.

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