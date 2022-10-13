Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye havan topu saldırısı düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Meclis'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 9 füzeyle saldırı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge ve çevresine 9 füzeyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yaralananların oldu.
Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, saldırının kim tarafından düzenlendiği de henüz bilinmiyor.
Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Irak Meclisi'nde bugün cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.
Etiketler: Irak
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